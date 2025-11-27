ＦＣ東京のＤＦ森重真人、ＦＷ仲川輝人、ＭＦ荒井悠汰、ＧＫキムスンギュが２７日、選手会の活動の一環で調布市内の石原小学校を訪問し、小学５年生約１００人と触れ合った。体育館で一緒にボールを蹴るなど体を動かした後は、子どもたちからの質問コーナーに笑顔で答えた。この日はＦＣ東京の各選手が都内５か所に分かれ、訪問活動を行った。小学校訪問は、ＦＣ東京選手会が２００８シーズンから毎年実施しているもの。コロナ