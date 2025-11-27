◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）ツアー３勝で地元・宮崎市出身の永峰咲希（ニトリ）が６バーディー、１ボギーで５アンダーの６７をマークし、岩井明愛（あきえ、ホンダ）と並ぶ首位発進を決めた。前半の３番で５０センチに寄せて伸ばし、６番は６メートル、７番は８メートル、８番は２メートルを沈めて