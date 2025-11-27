今季限りでの現役引退を表明しているＪ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ深井一希（３０）が、慣れ親しんだピッチで最後の練習を終えた。チームは２７日、今季最終のホーム・愛媛戦（２９日）へ、札幌・宮の沢白い恋人サッカー場で非公開練習を行った。フルメニューを消化した深井にとって２０１３年のプロ入りから過ごした宮の沢で練習するのは、この日がラスト。「リハビリが多かったですね。よく走ってたのを思い出しますね、き