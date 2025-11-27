絶滅のおそれがある野生生物の国際取引を規制する「ワシントン条約」の締約国会議で、ニホンウナギなどの取引に規制を加える提案の採決に注目です。 【写真を見る】ウナギの取引規制は？値上がりの可能性やウナギの名店でウナギがなくなることも… ｢お店としても存続の危機｣ 愛知･西尾市 11月27日、訪ねたのは西尾市のウナギの名店「たま川」。オススメは、三河一色産の新仔うなぎを使ったひつまぶし。養殖ウナギの中でも、1年以