ご当地部屋は「海霧（うみぎり）の間」に決定 JR宮島口駅、広電宮島口駅より車で5分、対岸に宮島を望む場所に2026年夏オープンする「界 宮島」は、全54室すべてから瀬戸内海が望めるオーシャンビューが自慢の宿。「界」ブランドは、地域の文化に触れられる客室「ご当地部屋」が魅力の一つ。「界 宮島」のご当地部屋は、瀬戸内海で初夏に見られる海霧をモチーフにした「海霧の間」です。海霧とは、暖かい湿った空気が冷たい海面に接