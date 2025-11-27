偽装殺人、他殺を装った自殺……。どんなに誤魔化そうとしても、もの言わぬ死体は、背後に潜む人間の憎しみや苦悩を雄弁に語りだす。【写真】この記事の写真を見る（2枚）変死体を扱って約30年の元監察医・上野正彦氏が綴る大ベストセラー『死体は語る』（文春文庫）。11月27日（木）より、小針かわず氏によるコミカライズ連載がスタートした。コミカライズを記念して、原作のエピソードを一部抜粋して紹介する。（全2回の1