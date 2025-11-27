牛丼チェーン「松屋」の人気商品が新しくなる。2025年12月2日から発売されるのは、「元祖旨辛焼き牛めし」をリニューアルした「新焼き牛めし」。復刻メニュー総選挙でグランプリに輝いたメニューがどう進化したのか。松屋特製オイスターソースで旨みがアップ、2025年12月2日発売2018年の復刻メニュー総選挙で1位に輝き、2024年5月と2025年1月の2度にわたって復活を果たした「元祖旨辛焼き牛めし」は、ピリッとした甘辛さが特徴の人