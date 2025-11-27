佐賀県警の科学捜査研究所の職員がDNA型鑑定の不適切な取り扱いを繰り返していた問題です。警察庁が原因の究明などを行う「特別監察」の途中経過を公表したことを受け、佐賀県警が27日、会見を開きました。■佐賀県警・中嶋昌幸警務部長「本日午前中、警察庁から佐賀県警察に対する特別監察の実施状況について資料を受領しました。」この問題は佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員が、2017年から去年にかけてDNA