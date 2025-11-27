岡山県スポーツ振興議員連盟が知事に要望書 岡山県スポーツ振興議員連盟の千田博通会長が27日、スポーツの普及振興や施設の改修について岡山県の伊原木知事に支援を求める要望書を提出しました。 要望書では、スポーツをする上で選手の暑さ対策が急務になっているとして、主要な体育館の空調設備の拡充などを求めています。 また、竣工して50年以上が経った玉野スポーツセンタ}