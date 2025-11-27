◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯第1日（2025年11月27日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）米ツアーを主戦場とする古江彩佳（25＝富士通）は7バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの4アンダー68で回り、首位と1打差の3位につけた。「最初はドライバーが荒れていたけど、ショットは良かった方かな。ショットバーディーでスコアをつくれた。パットの感覚も良かった」。好発進した古江は頬を緩めた。1番で60セン