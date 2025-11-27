(駅弁購入客)「やはり電車の中で食べるところが魅力ですね」鉄道の、旅の楽しみの一つ…「駅弁」。2025年は駅弁が誕生してちょうど140周年。しかし、最近は鉄道の高速化が進み、乗車時間が短くなり、車内販売も激減しています。その一方で、駅構内にはコンビニが登場するなど駅弁を取り巻く環境は厳しさを増しています。さらに…。(駅弁購入客)「電車に乗って出かけることがそもそも少ない。車で出かけることの方が多いので」駅弁