WWEの頂点に君臨する女子レスラーが、ビーチでのプライベートショットを公開。規格外に仕上がった鋼のようなボディを披露し、ファンの間では「AIの加工画像じゃじゃないの？」「マーベル作品から飛び出してきたみたいだ」と驚きの声が上がっている。【画像】美女レスラー、“縦割れがえげつない”ムキムキ水着ショットWWE女子王者のジェイド・カーギルが自身のXを更新。リゾートのビーチで撮影された大胆なデザインのビキニ姿