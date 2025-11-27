厚生労働省厚生労働省は27日、市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」の患者負担見直しを巡り、公的医療保険適用を維持した上で一定の自己負担を上乗せする方針を示した。難病や18歳以下の患者らには追加負担を抑える配慮策も検討する。社会保障審議会部会で、おおむね了承された。追加負担の水準や対象品目など詳しい制度設計が焦点だ。一方、自民党と日本維新の会の実務者も患者負担の見直しを協議している。維新には公的保