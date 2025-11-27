「外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議」の初会合＝27日午後、東京都千代田区政府は27日、外国人政策の課題を話し合う「外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議」の初会合を開いた。関係閣僚会議が4日の初会合で設置を決めていた。来年1月にも取りまとめる外国人総合的対応策に、議論の内容を反映させる。会議では、外国人を取り巻く現状や、これからの共生施策の在り方などが話し合われる予定。