巨人・阿部慎之助監督（４６）と山崎伊織投手（２７）が２７日、都内のホテルで行われた「ニッポン放送ショーアップナイターカンファレンス２０２６」にゲスト出演。阿部監督はトークコーナーで、来季の打倒阪神を宣言した。今季は宿敵・阪神に独走Ｖを許したが「もちろんタイガースは素晴らしい選手がそろっているし強敵。ジャイアンツがタイガースに大きく負け越してしまったのが（今季を）面白くなくしてしまった要因」と