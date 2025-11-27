スマートフォンなどのデジタル機器を持たない人でも円滑に情報が受け取れるよう、滑川市では新しい仕組みづくりに向けて実証実験が行われています。 こちらは音声アシスタント機能を搭載したスマートディスプレイです。このディスプレイは電子回覧板アプリ「結ネット」などから届いた情報を音声で読み上げてくれます。◆スマートディスプレイの読み上げ「クマの目撃情報がありました。外出する際は十分ご注意