日中関係の緊張が続く中、名古屋で予定されていた大学のスピーチコンテストが延期になったことがわかりました。愛知大学によりますと、中国の南京大学などと12月6日に名古屋キャンパスで開催予定だった「江蘇杯中国語スピーチコンテスト」が、中国側の申し出によって延期になったということです。11月24日に「昨今の日中関係の事情を受け、延期します」と連絡があったとしていて、開催の見通しは立っていません