想い出のシュプール号（イメージ）JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは27日(木)、首都圏から新潟のスキー場へ向かう夜行団体臨時列車を利用した旅行商品を発売すると発表しました。出発日は2026年1月30日(金)の1日限定です。「深夜発→早朝着」でゲレンデ一番乗りかつて1980年代後半から2000年代にかけて、スキーブームを牽引した冬の臨時列車「シュプール号」。今回のツアーは、その懐かしい夜行列車の旅を彷彿とさせる特別企画