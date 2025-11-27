「白濱イズミ」名義でアーティスト活動も行うモデルのラブリ（36）が27日、インスタグラムを更新。誕生日の同日、第2子妊娠を公表した。ラブリは「本日36歳を迎えました。たくさんのお祝いのメッセージ、本当にありがとうございます。そして皆さまにご報告です。このたび第二子を授かり、現在妊娠5ヶ月の安定期に入りました」と公表。「5歳の娘と二人きりで過ごせるのもあと数ヶ月。溢れるほどの愛情を注いであげたい。そして二人