現在テレ東ほかで放送中の『できても、できなくても』で連ドラ初主演を務めている宇垣美里。他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠（宇垣美里）が、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに、7年間交際していた彼氏に振られてしまうところから物語がスタートした本作。普通のことが普通にできると信じていた翠が、自分にとって本当の幸せを見つけるために奮闘していく姿が話題を集めている。 参考：『で