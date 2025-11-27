トヨタ「新ヴォクシー」に反響殺到！トヨタは2025年9月2日、ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを発売しました。2001年の初代登場以来、日本のミニバン市場で圧倒的な人気を誇るヴォクシーは、直近の改良で大きな注目を集めています。ファミリーカーに最適な「ヴォクシー」！【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新ヴォクシー」です！（30枚以上）初代ヴォクシーは、それまでの商用車ベースのミニバンと