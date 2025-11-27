NOISEMAKERが12月17日、HIKAGEのGENとCVLTEのaviel kaeiを迎えた新曲「NORTH WIND (feat. GEN from HIKAGE / CVLTE）」を配信リリースすることが発表となった。ロックシーンの第一線で活躍する北海道出身3組によるコラボレーションの実現だ。同じ土地で育ち、同じような悩みを抱えながら、夢を掴むために足掻き続けた彼らの心からの叫びが込められた1曲が届けられる。■シングル「NORTH WIND (feat. GEN from HIKAGE / CVLTE)」