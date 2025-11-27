実践型マンガスクール『カキコミ』の開講が発表された。第一弾として、現役プロ漫画家が直接指導や添削を行う『カキコミゼミ』の1期生の募集が11月27日から12月21日まで行われる。 【写真】サービスリリース記念生配信には宮島礼吏が登場 『カキコミ』は、現役の漫画家と編集者が、魅力的な作品を描けるようになるまでの道筋を体系的に示す実践型マンガスクール。 これまで、漫画家をめざす多く