ボートレース福岡SGチャレンジカップ、及びG2レディースチャレンジカップは3日目の開催を終えた。曇り空が難敵となった。3日目12Rは峰竜太（40＝佐賀）が1号艇。イン逃げ成就とはならなかった。「1マークが暗くて、初動が合わなかったですね。普通に回れていれば逃げられたと思います」冬場の曇り空とあって、午後4時半でも結構、暗い。2コースの宮地元輝が捲ってくる展開も少し災いした。とはいっても、1マークで踏ん張れ