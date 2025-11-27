山本裕典、北代高士らがおくる任侠超大作シリーズ最新章『CONNECT 覇者への道』14･15が、12月5日よりU‐NEXTにて独占先行配信。2026年2月4日よりDVDレンタル開始することが決定した。併せて、キービジュアル、予告編が初公開された。【動画】迫力満点の格闘技に銃撃戦―ヒートアップするアクションシーンにシビれる！『CONNECT 覇者への道』14･15予告編本作は、闘志みなぎる沢村と頭脳派の相馬、タイプの異なる2人が助け合い