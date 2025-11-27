俳優の上地雄輔（46）が27日、自身のインスタグラムを更新。大人気俳優との2ショットを公開し、反響を集めた。上地は「佐々木の蔵ちゃま」と書き出し、俳優の佐々木蔵之介との2ショットをアップ。2人は来年1月スタートのNHKBS時代劇「浮浪雲」で共演することが発表されており「浮浪雲 やるよぜひ観たらええやんです」と呼びかけていた。この投稿には「楽しみにしてます」「絶対見る」などのコメントが寄せられていた。