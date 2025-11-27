11月28日配信開始となる伊藤英明主演のドラマ『ドンケツ season2』（DMM TV）より、神奈川県警察とのコラボポスター、主人公ロケマサを写し出した第1＆2話の場面写真が解禁された。【写真】赤いバンダナを頭に巻き、爆発を背に立つロケマサ（ほか2枚）原作は、たーしによるシリーズ累計930万部突破（※電子含む）の大人気漫画。敵対する組事務所にロケットランチャーをぶち込み、「ロケマサ」と呼ばれるようになったならず者・