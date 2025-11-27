エンゼルスがアンソニー・レンドン内野手（３５）の契約最終年の契約をバイアウト（買い取り）することを協議していると２６日（日本時間２７日）、明らかになった。米スポーツ専門局ＥＳＰＮが報じたもので、このまま引退する見通しだという。レンドンは２０１９年オフに７年総額２億４５００万ドル（約３８３億円）の大型契約でエンゼルス入り。しかし、故障で欠場を繰り返し、６年間で６０試合以上にシーズンはなく、今季も