青森県の宮下宗一郎知事＝2月、青森県庁青森県は27日、宮下宗一郎知事がインフルエンザに感染し、自宅療養していると発表した。来月1日まで公務を取りやめて副知事らが代行する。宮下氏は26日夜に発熱し、27日朝に医療機関で診断されたという。