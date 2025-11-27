³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡ÅÄ°ìÊ¿¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶ÍÃ«·òÂÀ¡¦°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë´§PodcastÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦¶ÍÃ«·òÂÀ¤È¡¢Netflix¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡×¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¸ÄÀ­ÇÉÇÐÍ¥¡¦°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤ÎÆó¿Í¤Ë¤è¤ëPodcastÈÖÁÈ¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÆó¿Í¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë