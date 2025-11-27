大手メーカー製を装ったパソコンの部品を売却し、現金360万円をだまし取った疑いで男3人が逮捕されました。中国籍の劉暁航容疑者（27）と王天佐容疑者（26）ら3人は8月、東京・新宿区の中古買取店にインテル社製を装ったCPU99点を売り、360万円をだまし取った疑いが持たれています。劉容疑者からの指示を受け、王容疑者が偽造品を売却していたとみられています。3人とも警視庁の調べに対し、容疑を否認しているということです。こ