将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が２７日、兵庫・姫路市を訪問。４戦４勝で５連覇を飾った第３８期竜王戦七番勝負の“幻の第５局”が２８、２９日に開催されるはずだった地で、国宝の姫路城を堪能した。西の丸から天守を見上げた六冠。姫路訪問は人生２度目とのこと。「小さい頃に家族旅行で来たことがあったんですけど、２０年くらい前のことになりますので、実質ではほぼ初めてという形になるかと思いま