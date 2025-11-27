ABEMAは27日（木）、11月29日（土）13時30分より「ABEMA de J SPORTS」で無料生中継する大同生命SV.LEAGUE MENの第6節GAME1 大阪ブルテオンvs広島サンダーズにおいて、 元バレーボール男子日本代表の山村宏太さんがABEMAオリジナル解説として出演するほか、 バレーボール芸人のさとゆりさんがゲストで登場することを発表した。 山村さんは205センチのミドルブロッカーとして「ヤマコフ20