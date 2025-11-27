香港の高層住宅で発生した大規模火災で被害が拡大しています。死者の数が55人となりました。現場から最新情報をFNN上海支局・工藤雄矢記者が中継でお伝えします。火災発生から24時間が経過しましたが、いまだに煙が見え、火災が続いているのが分かります。そして、先ほど消防によって会見が行われ、27日午前11時に男性1名が救出されたということです。また、燃えた7棟のうち4棟の火は消し止められて、3棟は制御されたということで