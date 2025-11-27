プロ野球・ロッテは27日、本前郁也投手、森遼大朗投手、中村亮太投手、勝又琉偉選手、永島田輝斗投手と育成再契約を行ったことを発表しました。本前投手、森投手、中村投手、勝又選手は10月7日に育成契約満了、永島田投手は10月6日に戦力外通告を受けており現役続行を希望していました。各選手とも背番号の変更はありません。▽各選手背番号本前郁也121森遼大朗122中村亮太124勝又琉偉129永島田輝斗125