面識のない少年を金属バットなどで殴ってけがをさせ、バイクを奪った疑いで少年2人が逮捕されました。17歳の少年2人は8月、東京・清瀬市の路上で、面識のない17歳の少年を金属バットなどで殴り、バイクや現金の入った財布を奪った疑いが持たれています。警視庁によりますと、友人と待ち合わせをしていた少年は、背後からいきなりバットで襲われ、さらに両足をテープで縛られた上で暴行を受けたということで、顔や右腕を骨折する大