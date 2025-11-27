富士山の噴火が起きたら、どのような状況になるのか。東京大学名誉教授で、山梨県富士山科学研究所所長の藤井敏嗣さんは「富士山が噴火すると、首都圏の広い範囲に火山灰が降り注ぐ。ただ、噴火による災害には、ハザードマップには表現できないものも存在する」という――。（第1回）※本稿は、藤井敏嗣『富士山噴火その日に備える』（岩波新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Nikontiger※写真はイメージです