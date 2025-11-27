11月21日、木村拓哉と倍賞千恵子が出演する映画『TOKYOタクシー』が公開された。世間がイメージする木村の演じる役柄といえば、“イケメン”で“ヒーロー”、“ブレない”といったところではないだろうか。しかし、今回は打って変わって平凡なタクシーの運転手を演じている。【写真】『ミート矢澤』の弁当に添えられた応援メッセージが素敵山田洋次監督91本目の新作「メガホンを取った山田洋次監督は、今回が91本目の新作となり