黒字でも経営が傾いてしまう飲食店の特徴とは何か。マネジメント能力開発研究所代表の千賀秀信さんは「いくら黒字であっても、売上高に占める経営安全額が低すぎると、少し売上が減っただけですぐに赤字に転落し、経営を圧迫してしまう」という――。※本稿は、千賀秀信『［ポイント図解］管理会計の基本が面白いほどわかる本』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／electravk※写真はイメージです - 写真＝