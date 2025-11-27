株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、俳優の桐谷健太・一ノ瀬ワタルがパーソナリティを務める冠Podcast番組の配信をスタートしました！【動画】10年以上にわたる大親友！桐谷健太＆一ノ瀬ワタルのPodcast番組の配信がスタート！数々の話題作に出演する実力派俳優・桐谷健太と、Netflix「サンクチュアリ -聖域-」をきっかけに大ブレイクした個性派俳優・一ノ瀬ワタルの