中日ビルで「ふるさとフェア ～全国センター合同物産観光展～」が、開かれています。 【写真を見る】中日ビルで｢ふるさとフェア｣ 全国13県の特産品300点以上が並ぶ 旧中日ビル時代から続く通算74回目の開催 この物産展には、中日ビル5階の「全国物産観光センター」に事務所を置く13の県が参加し、旧･中日ビル時代から通算74回目の開催になります。 各県自慢の特産品300点以上が並び、鳥取県のブー