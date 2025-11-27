メ～テレ（名古屋テレビ） 中部電力は、浜岡原発の工事で正式な契約を行わなかったなどの不祥事が20件あったとして、副社長ら幹部2人の退任を発表しました。 中部電力は臨時会見を開き、2013年から2019年の間に行った静岡県の浜岡原発の工事のうち、正式な契約変更と精算手続きを行わなかった不祥事が20件あったと発表しました。 この不祥事を受け、原子力本部長を務める伊原一郎副社長ら、幹部2人が30日付けで退任