俳優のマコーレー・カルキンが、『ホーム・アローン』続編のアイデアを提案していたようだ。１９９０年公開の第１弾と１９９２年の『ホーム・アローン２』で主人公のケビン役を演じ、一躍大スターとなったマコーレーは、その役を再び演じることを完全に避けているわけではないという。 【写真】なつかしい～！映画「ホーム・アローン」のマコー