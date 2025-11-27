三井ゴールデングラブ賞を受賞し記念写真に納まる阪神・佐藤輝（中央）ら＝27日、東京都内のホテルプロ野球の守備のベストナインに当たる三井ゴールデングラブ賞の表彰式が27日、東京都内のホテルで行われ、阪神の佐藤輝明三塁手はプロ5年目での初受賞に「送球を課題にしてずっと取り組んできた。本当にうれしく思う。守備中心の野球でまたリーグ優勝できるように、ここに戻ってこられるように」と話した。ソフトバンクの牧原