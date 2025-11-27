回転寿司チェーン「くら寿司」は11月28日から期間限定でクリスマス向けメニューを発売する。チキン、いちごのショートケーキパフェ、ブッシュドノエル(フランスの伝統的なケーキ)などがラインアップされる。クリスマス料理の定番として欠かせないチキンには、毎年人気の「くらチキ」が登場。ジューシーかつ新鮮な鶏モモ肉を使用し、カラッと揚がった衣のサクサクとした食感と、スパイスが絶妙に絡み合うフライドチキンとなっている