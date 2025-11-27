3個100円のヨーグルトで知られた広島の老舗乳業メーカー・野村乳業は、価格競争に巻き込まれ、40人ほどいた従業員が2人に激減する危機に陥った。廃業寸前の中で選んだのは、祖業だったヨーグルト製造を完全に捨て、植物乳酸菌による“腸活飲料”へ舵を切る大胆な転換だった。「100均の野村」と揶揄された企業が、どうやってV字回復を果たしたのか。フリーライターの伏見学さんが取材した――。■薄利多売で追い込まれた老舗乳業メ