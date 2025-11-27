28日は強風が見込まれるとして、JR秋田支社は列車の運行の見通しを発表しました。一部の列車に遅れや運休が発生する可能性があります。JR秋田支社によりますと、列車の遅れや運休の可能性があるのは、羽越線は山形県の酒田駅と秋田駅の間、五能線は東能代と青森県の弘前駅の間です。今後の天候によっては運行の見通しが変更となる場合もあります。バスなどによる代行輸送は行わないので、最新の運行状況や気象情報を確認してほしい