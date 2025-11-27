自陣営に足を引っ張られる形で結果を残せずにいる角田(C)Getty Imagesさすがに黙ってはいられなかった。現地時間11月26日、英メディア『Autosport』をはじめとする複数メディアで角田裕毅は「なぜこんなことをしたのか知りたいんだ」と自陣営への不満を漏らした。【動画】一体なぜ？ グリップ不足に不満が爆発した角田のクラッシュシーンいまだ明確な答えが出されていない去就問題にも揺れる25歳が、苛立ちを露わにするのも