ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分 ※11月27日（木）は夜6時25分)。今回は、特別企画「お世話になった方々は今！？もう一度会いたい…」をお届けします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回輪島塗の漆器作りに携わる職人さんと再会紹介するのは、アメリカ在住の「輪島塗」を愛するピーターさん