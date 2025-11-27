AirJapanは、「BLACK FRIDAY SALE」を11月27日午前11時から30日まで開催する。設定路線と「Simple」の片道最低運賃は、東京/成田〜シンガポール線が13,800円、東京/成田〜バンコク/スワンナプーム線が15,700円となる。燃油サーチャージなし、諸税込。搭乗期間はバンコク線が12月1日から2026年3月28日まで、シンガポール線が2026年1月5日から2026年3月28日まで。一部の便に設定がない場合もある。また、PayPay決済で5％のPayPayポイ